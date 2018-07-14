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В Хельсинки приготовили оригинальные подарки для журналистов саммита

(обновлено: 17:20 14.07.2018)
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© Flickr / JonathanХельсинки. Архивное фотоХельсинки. Архивное фото
© Flickr / Jonathan

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — РИА Новости. Журналисты, приехавшие в Хельсинки освещать саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, активно получают аккредитации, организаторы приготовили для представителей СМИ небольшие, но оригинальные подарки, передаёт корреспондент РИА Новости.

Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия
CC BY 2.0 / Richard Mortel / Helsinki
В Хельсинки создали блюдо "Трампутин"
Аккредитации выдают в конгресс-центре "Финляндия-Тало" на проспекте Маннергейма. Пресс-центр охраняют несколько нарядов полиции и даже военные.

Выдача аккредитаций началась в субботу утром, а основной наплыв журналистов организаторы ожидают в воскресенье вечером или даже в понедельник. Сейчас в пресс-центре одновременно находятся 20-25 журналистов. Судя по разговорам, они из разных стран — тут есть журналисты из России, Украины, Германии, соседней Швеции и самой Финляндии.

"Конечно, это событие мирового масштаба, мы не могли его пропустить", — сказала РИА Новости журналистка одного из шведских телеканалов.

Одновременно с аккредитациями журналистам выдают бесплатные проездные на общественный транспорт на четыре дня, а также сувенирные сумки, блокноты и ручки. Кроме того, в пресс-центре с гордостью выдают многоразовые пластиковые бутылки для наполнения водой из-под крана. "Наполните свою бутылку высококачественной водой хельсинского водопровода", — гласит надпись на бутылке.

Постройки отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Архивное фото
CC BY 3.0 / Lauri Silvennoinen / Old part of the Hotel
"Изба рыбака": где будет жить Трамп в Хельсинки
Ранее пресс-центр мероприятия сообщил, что на переговоры двух президентов зарегистрировано 1436 журналистов. Заявки на аккредитацию поступили из 61 страны мира. Из России в Хельсинки приезжает более чем 200 журналистов.

Сам саммит пройдёт в президентском дворце, а в пресс-центре в "Финляндия-Тало" будет организована прямая трансляция.

Интересно, что на соседнем с конгресс-центром здании мюзик-холла размещен большой электронный баннер, который попеременно показывает надпись на русском и английском языках: "Господин президент, добро пожаловать на землю свободной прессы". Также окрестности конгресс-центра оклеены листовками антиглобалистов, утверждающих, что место Путина и Трампа не в Хельсинки, а в Гааге.

Хельсинки. Архивное фото
© AFP 2018 / Lehtikuva / Onni Ojala
Центр Хельсинки закроют для транспорта в день встречи Путина и Трампа
В самом Хельсинки сейчас спокойная обстановка, о приближающемся саммите напоминают только полицейские наряды на основных перекрёстках. Что касается ситуации на границе, то сейчас, как убедился корреспондент РИА Новости, там действует усиленный контроль: например, финские пограничники опрашивают всех пассажиров поездов из России, с какой целью они следуют в Хельсинки, где будут жить и имеют ли обратные билеты. Таможенники осматривают багаж каждого пассажира.

Переговоры Дональда Трамп и Владимира Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили весьма широкий круг вопросов, которые будут обсуждаться, что неудивительно, ведь это будет первая полноформатная двусторонняя встреча лидеров двух стран. До этого им удавалось встретиться лишь на полях других мероприятий: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.

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