КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что поставка французских вертолетов позволит Украине технически не зависеть от России.

Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, нацгвардии и пограничной службы. Президент Украины Петр Порошенко считает, что поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности страны и рассчитывает, что часть вертолетов направят для нужд вооруженных сил.

"Год назад возник вопрос, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией Airbus Helicopters для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ", — цитирует Ярового пресс-служба МВД.

По его словам, Украина до сих пор использует советские вертолеты Ми-8, которые все время нуждаются в ремонте, без российских комплектующих пока невозможно их обслуживать. Он также заявил, что подписанный контракт позволит Украине технически не зависеть от РФ.