КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что поставка французских вертолетов позволит Украине технически не зависеть от России.
"Год назад возник вопрос, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией Airbus Helicopters для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ", — цитирует Ярового пресс-служба МВД.
По его словам, Украина до сих пор использует советские вертолеты Ми-8, которые все время нуждаются в ремонте, без российских комплектующих пока невозможно их обслуживать. Он также заявил, что подписанный контракт позволит Украине технически не зависеть от РФ.