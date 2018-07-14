МИД России осудил теракт в Пакистане, где погибло около 130 человек

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел России осудило теракт во время предвыборного митинга в провинции Белуджистан в Пакистане, где погибло около 130 человек.

По данным местного телеканала Geo Tv, 128 человек погибли и 120 пострадали в результате совершенного террористом-смертником самоподрыва. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Решительно осуждаем кровавую вылазку террористов, которой не может быть никаких оправданий. Рассчитываем, что организаторы и исполнители этого бесчеловечного преступления будут оперативно выявлены и понесут самое суровое наказание", — говорится в сообщении министерства.

Ведомство также выразило надежду, что произошедшее укрепит решимость властей Пакистана последовательно наращивать усилия в целях бескомпромиссной борьбы с терроризмом.