В ЛНР опасаются провокаций на дебальцевском направлении

Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке. Архивное фото

Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков на дебальцевском направлении, заявил в субботу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"По нашей информации, 10 июля в районе населенного пункта Бахмут на базе штаба 72-й бригады ВСУ проведены сборы со штатными операторами беспилотных летательных аппаратов", — рассказал Марочко.

По его словам, в ходе сборов украинскими силовиками рассмотрены вопросы повышения эффективности ведения воздушной разведки, а также организации взаимодействия с артиллерийскими подразделениями. "В связи с этим мы не исключаем увеличения провокационных обстрелов на дебальцевском направлении", — сказал представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, в период с 8 июля по 28 сентября на базе 169-го учебного центра ВС Украины "Десна" под руководством инструкторов НАТО проводится подготовка личного состава взводов снайперов 57, 58 мотопехотных и 10 горно-штурмовой бригад, которые впоследствии планируется отправить в зону военной операции в Донбассе.

В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. Долгое время такое положение вещей не признавалось руководством Украины. Позднее власти Украины вынуждены были заявить о "плановом отводе частей" из Дебальцево.

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