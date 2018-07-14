Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана в связи со взрывом

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну, а также родным и близким погибших при взрыве в пакистанской провинции Белуджистан, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

Ранее во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан на западе страны прогремел взрыв, по последним данным, число погибших достигло 128, пострадали еще около 120 человек.

Как отметили в пресс-службе, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования своему пакистанскому коллеге, а также родным и близким погибших при взрыве. Глава государства отметил, что в Белоруссии трагическое известие восприняли с глубокой болью и скорбью.

"Попытки дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике Пакистан на пороге парламентских выборов не имеют оправдания. Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которых становятся обычные мирные люди", — говорится в соболезновании.

Лукашенко также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и передал слова поддержки всему пакистанскому народу.