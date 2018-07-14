В последний день забегов быков в Памплоне в больницы попали шесть человек

Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 7 июля 2018 года

Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 7 июля 2018 года

МАДРИД, 14 июл – РИА Новости. Шесть человек доставлены в больницы после последнего, восьмого, забега быков во время празднований Сан-Фермина в испанской Памплоне.

Двое получили ушибы грудной клетки, трое – черепно-мозговые травмы, еще один — ушиб поясницы.

Во время забега бык поднял одного из участников забега за платок, зацепившийся за рог, и протащил его несколько десятков метров.

Забег длиной 875 метров оказался самым быстрым в этом году – 2 минуты 12 секунд.

Всего за время празднований Сан-Фермина пострадали 28 человек, двое из них получили удары рогом быка – это самая опасная травма.

Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек.

Памплона и праздник в честь ее покровителя Сан-Фермина стали знамениты благодаря роману "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя, написанному в 1926 году.