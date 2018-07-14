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В последний день забегов быков в Памплоне в больницы попали шесть человек

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© AP Photo / Alvaro BarrientosУчастники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 7 июля 2018 годаУчастники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 7 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos

МАДРИД, 14 июл – РИА Новости. Шесть человек доставлены в больницы после последнего, восьмого, забега быков во время празднований Сан-Фермина в испанской Памплоне.

Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания. Архивное фото
© AP Photo / Andres Kudacki
Праздник Сан-Фермин в Памплоне начался с драки
Двое получили ушибы грудной клетки, трое – черепно-мозговые травмы, еще один — ушиб поясницы.

Во время забега бык поднял одного из участников забега за платок, зацепившийся за рог, и протащил его несколько десятков метров.

Забег длиной 875 метров оказался самым быстрым в этом году – 2 минуты 12 секунд.

Всего за время празднований Сан-Фермина пострадали 28 человек, двое из них получили удары рогом быка – это самая опасная травма.

Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек.

Памплона и праздник в честь ее покровителя Сан-Фермина стали знамениты благодаря роману "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя, написанному в 1926 году.

Разъяренные быки и отчаянные смельчаки: фестиваль Сан-Фермин в Испании
© AP Photo / Alvaro BarrientosОдин из наиболее зрелищных в мире фестивалей проходит в Памплоне с 6 по 14 июля.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 6 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Один из наиболее зрелищных в мире фестивалей проходит в Памплоне с 6 по 14 июля.
© AP Photo / Alvaro BarrientosО начале празднования возвещает пущенная с балкона мэрии петарда.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
О начале празднования возвещает пущенная с балкона мэрии петарда.
© REUTERS / Susana VeraСимвол праздника – красный шейный платок или пояс.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Susana Vera
Символ праздника – красный шейный платок или пояс.
© AFP 2018 / Jose JordanВ течение девяти дней в Памплоне проводят 500 различных мероприятий.Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
© AFP 2018 / Jose Jordan
В течение девяти дней в Памплоне проводят 500 различных мероприятий.
© REUTERS / Joseba EtxaburuСан-Фермин – это круглосуточное веселье, ритуальные гуляния, карнавалы, костюмированные представления, выступление уличных артистов и коррида.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Joseba Etxaburu
Сан-Фермин – это круглосуточное веселье, ритуальные гуляния, карнавалы, костюмированные представления, выступление уличных артистов и коррида.
© AP Photo / Alvaro BarrientosКульминация праздника – энсьерро, забег быков по улицам города.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 7 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Кульминация праздника – энсьерро, забег быков по улицам города.
© REUTERS / Vincent WestВыпускают 12 разъяренных быков, и от них убегают сотни смельчаков, желающих испытать себя.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 9 июля 2018 года
© REUTERS / Vincent West
Выпускают 12 разъяренных быков, и от них убегают сотни смельчаков, желающих испытать себя.
© REUTERS / Joseba EtxaburuЭнсьерро длится всего несколько минут.Испанский рехонеадор во время корриды на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Joseba Etxaburu
Энсьерро длится всего несколько минут.
© AFP 2018 / Jose JordanМаршрут протяженностью 875 метров заканчивается возле арены, где проводят бои с быками.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 8 июля 2018 года
© AFP 2018 / Jose Jordan
Маршрут протяженностью 875 метров заканчивается возле арены, где проводят бои с быками.
© REUTERS / Susana VeraНа фото: на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Susana Vera
На фото: на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
© AP Photo / Alvaro BarrientosВ руках у многих участников энсьерро можно увидеть газету. Это единственное средство для самообороны от быков.Зрители наблюдают за участниками фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 9 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
В руках у многих участников энсьерро можно увидеть газету. Это единственное средство для самообороны от быков.
© REUTERS / Joseba EtxaburuЗабеги с быками проводят каждое утро.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 7 июля 2018 года
© REUTERS / Joseba Etxaburu
Забеги с быками проводят каждое утро.
© REUTERS / Susana VeraНа фото: парад гигантов на празднике Сан-Фермин.Участники парада гигантов и больших голов в рамках фестиваля Сан-Фермин в Испании. 9 июля 2018 года
© REUTERS / Susana Vera
На фото: парад гигантов на празднике Сан-Фермин.
© REUTERS / Susana VeraГотовятся к празднику не только участники и зрители, но и медики.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 10 июля 2018 года
© REUTERS / Susana Vera
Готовятся к празднику не только участники и зрители, но и медики.
© AP Photo / Alvaro BarrientosЗа время забега быки успевают покалечить несколько человек.Участник фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
За время забега быки успевают покалечить несколько человек.
© AP Photo / Alvaro BarrientosОсобенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 10 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.
© REUTERS / Vincent WestКаждый год на фестиваль в Памплону приезжают более миллиона путешественников со всего мира.Открытие фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Vincent West
Каждый год на фестиваль в Памплону приезжают более миллиона путешественников со всего мира.
© AP Photo / Alvaro BarrientosПервое упоминание о фестивале встречается в хрониках XIII века. Однако многие столетия он оставался праздником местного значения.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Первое упоминание о фестивале встречается в хрониках XIII века. Однако многие столетия он оставался праздником местного значения.
© AP Photo / Alvaro BarrientosВсемирной славой Сан-Фермин обязан Эрнесту Хемингуэю. После публикации его романа "И восходит солнце" ("Фиеста") история праздника разделилась на "до" и "после".Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 8 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Всемирной славой Сан-Фермин обязан Эрнесту Хемингуэю. После публикации его романа "И восходит солнце" ("Фиеста") история праздника разделилась на "до" и "после".
© AP Photo / Alvaro BarrientosПисатель впервые побывал на Сан-Фермине в 1923 году и много раз возвращался сюда.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 10 июля 2018 года
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Писатель впервые побывал на Сан-Фермине в 1923 году и много раз возвращался сюда.
© REUTERS / Vincent WestВ его честь перед ареной для боя быков установили бюст. Позолоченный Хемингуэй во весь рост с початой бутылкой вина стоит за барной стойкой его любимого кафе "Ирунья".Испанский тореадор во время боя быков на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 10 июля 2018 года
© REUTERS / Vincent West
В его честь перед ареной для боя быков установили бюст. Позолоченный Хемингуэй во весь рост с початой бутылкой вина стоит за барной стойкой его любимого кафе "Ирунья".
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