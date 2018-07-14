Трамп прокомментировал обвинение 12 россиян во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указал, что предполагаемая деятельность 12 россиян в рамках расследования вменяемого РФ вмешательства в выборы в США проходила во время президентства Барака Обамы.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами? Где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными?" — написал Трамп в своем Twitter

На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2018 г.

​

….Where is the DNC Server, and why didn’t the FBI take possession of it? Deep State? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2018 г.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.