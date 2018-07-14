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Прорывов на саммите Трамп-Путин не будет, считают американские эксперты

(обновлено: 13:35 14.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Встреча президентов США и России в Хельсинки вряд ли принесет прорывные договоренности, однако одной из немногих областей, где можно ожидать прогресса, является контроль над вооружением, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Переговоры Дональда Трамп и Владимира Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили весьма широкий круг вопросов, которые будут обсуждаться, что неудивительно, ведь это будет первая полноформатная двусторонняя встреча лидеров двух стран. До этого им удавалось встретиться лишь на полях других мероприятий — саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.

Непредсказуемый Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Директор программы по России и Евразии Центра стратегических и международных исследований Ольга Оликер полагает, что Трамп будет чувствовать себя на переговорах "свободно и будет говорить все, что хочет". "Не было признаков того, чтобы он был склонен подвергать себя цензуре", — напоминает эксперт.

Оликер считает, что предугадать итоги саммита трудно, поскольку "президент Трамп показал себя непредсказуемым человеком".

"Мое опасение заключается в том, что оба президента могут иметь нереалистичные ожидания о том, чего они могут достигнуть. Дональд Трамп ограничен конгрессом США в том, что он может сделать – он не может в одностороннем порядке снять санкции, например. Оба президента ограничены тем фактом, что они не могут давать обещания от имени других стран – они не могут делать заявления от имени Украины, Ирана, Германии и любой другой страны", — поясняет эксперт.

В этой связи, по ее мнению, "самыми обещающими пунктами повестки являются именно двусторонние вопросы: контроль над вооружениями, возобновление диалога по линии военных".

"Это было бы очень положительно", — подчеркивает Оликер.

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Матрёшки с портретами Путина и Трампа появились в Хельсинки

Надежды на продление СНВ

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В Совфеде назвали основные темы переговоров Путина и Трампа
Бывший помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен также считает, что прогресс в области контроля над вооружениями стал бы крайне позитивным шагом. Главное, что для продления Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок которого истекает в 2021 году, необходимо только согласие президентов.

"Я больше всего надеюсь на соглашение двух президентов по продлению СНВ-III еще на 5 лет. Это простой шаг, для этого необходимо только согласие двух лидеров, а одобрение Сената США или Госдумы РФ не требуется. Это договор, который обе стороны чтут вплоть до малейших деталей. Этот договор улучшил национальную безопасность обеих стран, дал нам возможность наблюдать за арсеналами друг друга и, как следствие, сократил риск просчета. Это был бы наиболее логичный, простой шаг для двух президентов, и я очень надеюсь, что об этом объявят по итогам (саммита) Хельсинки", — заявил РИА Новости бывший американский дипломат.

Этот вопрос затронул сам Трамп в преддверии саммита, который отметил, что если удастся "что-то сделать по ядерному нераспространению", то это будет "великолепным достижением". Кантримен назвал подобные заявления "позитивным сигналом".

Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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На саммите Россия-США могут обсудить продление договора СНВ
"Вероятно, они (Трамп и Путин – ред.) согласятся продлить Договор о СНВ и, возможно, пойдут на дальнейший шаг и согласятся возобновить диалог по стратегической стабильности, который был бы нацелен на дальнейшие сокращения в будущем", — считает собеседник агентства.

Кантримен также отметил необходимость сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), вокруг которого существует много проблем. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale, что "сейчас американская сторона готовит свой выход из договора о ракетах средней и малой дальности".

"Я надеюсь, что этого не произойдет", — сказал Кантримен. По его мнению, это плохо для обеих стран.

В свою очередь, профессор Школы международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден считает, что не стоит ожидать и серьезных подвижек в вопросе ядерного разоружения.

"США только что выделили дополнительные средства на модернизацию ядерных сил, разработку нового ядерного арсенала. Могут быть определенные заявления о важности соглашений (в ядерной сфере – ред.), но подготовка таких соглашений занимает много времени, а я не думаю, что такая подготовка началась с какой-либо стороны. Возможны обсуждения о подтверждении договора СНВ-3, повторных обязательств по РСМД, но не думаю, что Россия хочет новых серьезных обязательств по договору РСМД. Поэтому вряд ли с российской стороны будет желание подписывать что-то", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"Реабилитация" образа Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Перед встречей с Путиным у Трампа нашли "деньги КГБ"
По мнению Дардена, Трамп может попытаться "реабилитировать" образ Путина для американской аудитории, но на конкретные результаты эксперт не рассчитывает.

"Думаю, что соглашения по Сирии или Украине маловероятны. Полагаю, что Трамп может попытаться "реабилитировать" образ Путина для "домашней" аудитории. Это важно для Трампа. Он постоянно в ходе предвыборной кампании и после нее выражал желание поладить с Россией, и он собирается выразить это настроение без каких-либо конкретных результатов", — сказал он.

Дарден полагает, в этом отношении встреча с Путиным может пройти по сценарию саммита Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который не увенчался конкретными обязательствами сторон, но прошел в духе "доброй воли".

"Вопрос в том, пойдет ли Трамп вообще на какие-либо уступки. С Ким Чен Ыном он согласился прекратить учения у Корейского полуострова. Это существенно. Не уверен, что подобное будет с Путиным. Может быть похожее, если он скажет, что мы остановим учения НАТО на Балтике, но это маловероятно", — отметил он.

Статус Крыма

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
© REUTERS / Yves Herman
Трамп назвал воссоединение Крыма с Россией "катастрофой Обамы"
Одним из наиболее интересующих мировое сообщество вопросов, безусловно, является вопрос Крыма и последние комментарии американского лидера на этот счет. Так, по информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. Впоследствии на все вопросы журналистов, могут ли США признать присоединение Крыма к России, Трамп отвечал загадочно: "Посмотрим".

По мнению Дардена, на встрече с Путиным вопрос о статусе Крыма обсуждаться не будет.

"Возможно, сам Трамп может признать аннексию Крыма Россией, но этого не произойдет. Все его помощники в таком случае уйдут в отставку. Поэтому вопрос с Крымом не будет обсуждаться. Думаю, будут какие-то приятные вещи на тему того, как мы (США и РФ – ред.) можем сотрудничать в борьбе с терроризмом, как мы можем лучше работать по Сирии, как должен быть разрешен кризис на Украине, но ничего конкретного ни по одной из этих тем не будет", — заявил профессор. Он добавил, что России "США не очень нужны по ситуации на Украине".

"Не ясно, может ли серьезно тут измениться позиция США. Думаю, если они договорятся о чем-то, то это будет какое-то соглашение о том, что силы ООН будут на линии соприкосновения (в Донбассе – ред.)", — сказал Дандер.

Эксперт полагает, что Путин на встрече с Трампом заинтересован в обсуждении ситуации в Сирии. По его мнению, Россия хотела бы, возможно, "тихого вывода" американских сил из страны, а также в координации действий по борьбе с остатками террористической группировки "Исламское государство"*.

Очень спящий агент
© Виталий Подвицкий
Очень спящий агент

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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