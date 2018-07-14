Экс-премьер Польши рассказал о состоянии отношений с Россией

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Начать налаживать отношения Москвы и Варшавы не удастся без импульса на наивысшем уровне, заявил РИА Новости экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Отметив, что польско-российские отношения на государственном уровне заморожены, он заявил, что "не видно никаких симптомов" изменения ситуации.

"Ситуация очень нехорошая. Последнее мероприятие, которое должно было быть организовано несколько лет назад – год российской культуры в Польше и год польской культуры в России, – не состоялось. То есть можно сказать, что отношения оказались в замороженном состоянии", — посетовал Миллер.

"Без какого-то импульса на наивысшем уровне, как в Польше, так и в России, ничего не изменится, потому что основой польской политики является русофобия. Русофобия является как бы официальной государственной доктриной, и в связи с этим отношения находятся на очень низком уровне", — добавил он.

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