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Экс-премьер Польши рассказал об отношениях с Украиной

(обновлено: 11:22 14.07.2018)
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© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша. Архивное фотоЦентр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
© Depositphotos / jacek_kadaj

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Польско-украинские отношения удастся наладить только после признания Киевом геноцида поляков, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Польши Лешек Миллер.

Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
© AP Photo / Francois Mori
Премьер Польши назвал условие примирения поляков с украинцами
"Выход есть только один. Он в том, что украинские власти признаются в геноциде, который имел место в 1943-1944 годах, геноциде, совершенном подразделениями Украинской повстанческой армии*, геноциде, который стал результатом идеологии Шухевича, Бандеры, Донцова, и признаются в уничтожении от 120 тысяч до 150 тысяч поляков, которые были зверски убиты на Волыни и в Галиции только за то, что были поляками", — сказал Миллер.

Его особо возмущает восславление украинскими властями идеологов украинского национализма. "Это типичный геноцид. Но власти Украины не только не хотят этого сказать прямо, а еще из таких личностей, как Бандера, Шухевич, из таких формирований, как УПА, даже дивизия СС "Галичина", делают героев, ставят им памятники и развивают культ вокруг этих преступниками", — сказал собеседник агентства.

"Я рад, что польские власти наконец-то начинают на это реагировать, что начинаются первые сигналы, что мы не будем этого терпеть. Мы, конечно, не можем украинцам определять их героев. Пусть они определяют в герои кого хотят. Но мы имеем право реагировать, если видим, что на постаментах стоят преступники, именами преступников и убийц называют улицы. И надо об этом говорить и добиваться, чтобы они знали, что мы, поляки, будем на это реагировать", — заключил он.

При этом Миллер поделился своими наблюдениями о том, что проживающие в Польше граждане Украины не придерживаются официальной позиции киевских властей. "Я время от времени встречаюсь с этими людьми, например с таксистами, со студентами и так далее. Иногда я с ними на эту тему разговариваю и вижу, что большинство из них не принимают бандеровской идеологии и они понимают, почему мы этому так сопротивляемся. Так что можно сказать, что простые люди отдают себе отчет, что случилось на Волыни", — сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Порошенко призвал Польшу дружить с Украиной против "третьей стороны"
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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* Организация, запрещенная в России

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