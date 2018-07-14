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Экс-премьер Польши: Варшава пытается подчинить себе судебную власть

(обновлено: 11:22 14.07.2018)
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© Fotolia / dziewulФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фотоФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul

ВАРШАВА, 14 июл — РИА Новости. Правящая партия Польши пытается подчинить себе судебную власть, считает экс-премьер страны Лешек Миллер.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Глава Верховного суда Польши не согласилась уйти в отставку
В начале июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгодата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда.

"Госпожа первый председатель Верховного суда остается первым председателем Верховного суда, ибо в конституции имеется однозначная и не оставляющая никаких сомнений запись – первый председатель избирается на шесть лет. Не "до шести лет", а "на шесть лет", — сказал он.

"Это то же самое, если бы, например, PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость"), имея большинство в сейме, приняла закон о том, что сокращает срок полномочий президента, потому что Дуда им не нравится", — добавил он.

Флаг Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕС может сократить финансирование Польши и Венгрии, сообщили СМИ
Собеседник агентства подчеркнул, что срок полномочий судей закреплен в конституции с целью не позволить политическим силам подчинять себе судебную власть. "Для того в конституции и определены различные сроки полномочий, касающиеся Национального судебного совета, Верховного суда, президента и так далее, чтобы никакая сила, которая приходит к власти, не могла этого изменить. Мы имеем дело с явной попыткой подчинения судебной власти политическому пространству", — сказал он.

Европейская комиссия уже официально инициировала процедуру в отношении Польши для устранения нарушений в сфере права в связи с новым законом о Верховном суде. Польскому правительству предоставлен месяц для ответа на официальное уведомление комиссии.

Нынешний состав Верховного суда был назначен на шесть лет в 2015 году. Уже известно, что 18 из 25 судей пенсионного возраста обратились к президенту для продления срока своих полномочий.

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
В Польше напомнили Еврокомиссии о последнем шансе взаимовыгодно решить спор
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

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