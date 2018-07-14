Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о девяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – четыре раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР более 10 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 36 единиц", — добавил он.