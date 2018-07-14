Китай призвал все стороны СВПД скорее вернуться к выполнению соглашения

ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Китай твердо придерживается позиции о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме и призывает все стороны как можно скорее вернуться к его полноценной реализации, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи.
Вопрос сохранения иранской ядерной сделки стал одним из наиболее обсуждаемых в международных отношениях в последние месяцы, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящем в понедельник саммите в Хельсинки могут обменяться мнениями по этой проблеме.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.