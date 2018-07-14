Китай призвал все стороны СВПД скорее вернуться к выполнению соглашения

ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Китай твердо придерживается позиции о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме и призывает все стороны как можно скорее вернуться к его полноценной реализации, заявил член Политбюро ЦК КПК, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи.

"Китай считает, что все соответствующие стороны должны принимать во внимание общую долгосрочную перспективу, придерживаться политического и дипломатического урегулирования, надлежащим образом решать разногласия, поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и как можно скорее вернуться на верный путь его полноценной реализации ", — сказал Ян Цзечи, выступая на церемонии открытия 7-го Глобального форума мира (World Peace Forum), который ежегодно проходит в Пекине.

Вопрос сохранения иранской ядерной сделки стал одним из наиболее обсуждаемых в международных отношениях в последние месяцы, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящем в понедельник саммите в Хельсинки могут обменяться мнениями по этой проблеме.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.