Ирландские националисты сообщили о попытке нападения на их экс-лидера

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Неизвестные лица бросили взрывные устройства в сторону домов экс-лидера ирландской националистической партии "Шинн фейн" Джерри Адамса и ее члена Бобби Стори в Белфасте, сообщается в заявлении на сайте партии.
"Сегодня ночью были брошены два взрывных устройства, один из которых повредил автомобиль", — говорится в заявлении.
Джерри Адамс сообщил в Twitter, что в результате атаки на его дом никто пострадал и поблагодарил за поддержку.
Полиция Северной Ирландии в сообщении в Twitter заявила, что занимается "двумя инцидентами на западе Белфаста", не уточнив тип взрывных устройств и другие детали происшествия.