Украина рискует остаться без Coca-Cola и Pepsi

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Проблемы с очисткой питьевой воды на Украине могут привести к тому, что остановится производство ряда компаний, включая Pepsi и Coca-Cola, предупредила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская в интервью "Громадскому радио".
По словам Михайловской, в ассоциацию обратились несколько предприятий, которые заявили о критической ситуации для их бизнеса из-за невозможности воспользоваться хлором для очищения питьевой воды.
"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по правилам безопасности, на своей территории у них его быть не может. На сегодняшний день уже идет речь об остановке одного предприятия", — заявила она, не уточнив, о какой именно компании идет речь.