Украина рискует остаться без Coca-Cola и Pepsi

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Проблемы с очисткой питьевой воды на Украине могут привести к тому, что остановится производство ряда компаний, включая Pepsi и Coca-Cola, предупредила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская в интервью "Громадскому радио".

В середине июня оно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины завод "Днепразот" остановил работу на неопределенный срок из-за высоких цен на газ. В связи с этим в "Киевводоканале" предупредили, что в водопроводно-канализационном хозяйстве Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды. По подсчетам коммунальщиков, на некоторых предприятиях запасов хлора хватит лишь на 7-20 дней.

По словам Михайловской, в ассоциацию обратились несколько предприятий, которые заявили о критической ситуации для их бизнеса из-за невозможности воспользоваться хлором для очищения питьевой воды.

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по правилам безопасности, на своей территории у них его быть не может. На сегодняшний день уже идет речь об остановке одного предприятия", — заявила она, не уточнив, о какой именно компании идет речь.