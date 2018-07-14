Глава ОАГ требует от властей Никарагуа прекратить атаки на университет

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро потребовал от властей Никарагуа немедленно прекратить вооруженные атаки на студентов Национального автономного университета Никарагуа.
В свою очередь глава МИД Никарагуа Денис Монкада сообщил на заседании о поимке подозреваемого в недавнем нападении на полицию в поселке Моррито, когда были убиты шесть человек, в том числе четверо полицейских. "Задержан террорист Медардо Майрена, ответственный за атаку в районе Моррито, а также за возведение баррикад", — сказал Монкада.
Задержанный Майрена является лидером крестьянского движения, выступающего против строительства трансокеанского канала в Никарагуа и за сохранение земель крестьян.
Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщила ранее правозащитная организация "Никарагуанский центр по правам человека". Между тем, в минувший четверг были убиты еще шесть человек в ходе манифестации противников правительства в поселке Моррито департамента Рио-Сан-Хуан, передает портал Nacional. Среди убитых — четверо полицейских и один профессор университета.
В пятницу в стране проходит общенациональная забастовка против действий властей.