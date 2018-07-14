Глава ОАГ требует от властей Никарагуа прекратить атаки на университет

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро потребовал от властей Никарагуа немедленно прекратить вооруженные атаки на студентов Национального автономного университета Никарагуа.

"В этот момент университет подвергается атаке, мы требуем немедленного прекращения этих нападений", – заявил Альмагро в ходе заседания постоянного совета ОАГ по ситуации в центральноамериканской стране. Заседание транслировалось на сайте организации.

В свою очередь глава МИД Никарагуа Денис Монкада сообщил на заседании о поимке подозреваемого в недавнем нападении на полицию в поселке Моррито, когда были убиты шесть человек, в том числе четверо полицейских. "Задержан террорист Медардо Майрена, ответственный за атаку в районе Моррито, а также за возведение баррикад", — сказал Монкада.

Задержанный Майрена является лидером крестьянского движения, выступающего против строительства трансокеанского канала в Никарагуа и за сохранение земель крестьян.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.

Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщила ранее правозащитная организация "Никарагуанский центр по правам человека". Между тем, в минувший четверг были убиты еще шесть человек в ходе манифестации противников правительства в поселке Моррито департамента Рио-Сан-Хуан, передает портал Nacional. Среди убитых — четверо полицейских и один профессор университета.

В пятницу в стране проходит общенациональная забастовка против действий властей.