МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Урегулирование на Корейском полуострове недостижимо "за одну ночь", доверие нужно выстраивать постепенно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Думаю, что серьезные аналитики понимают, что этот вопрос не решается за одну ночь. Это был очень глубокий кризис с очень серьезными последствиями, которые могут отразиться на многих странах, если бы что-то пошло не так. И мы должны постепенно выстраивать доверие", — заявил министр в интервью ведущему RT Ларри Кингу.

Лавров отметил, что часто слышит критику в адрес президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за то, что они пока не достигли конкретных результатов в переговорах с КНДР, но, по мнению министра, шаги американской администрации как раз нацелены на постепенное выстраивание отношений доверия между двумя странами.

"С самого начала мы вместе с Китаем предлагали, что первым этапом должно стать построение доверия, а вторым – какие-то меры по построению доверия, например, заморозка пусков и испытаний, заморозка военных учений. Я считаю, что то, что происходит, происходит в правильном направлении", — добавил Лавров.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.