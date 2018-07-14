МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Урегулирование на Корейском полуострове недостижимо "за одну ночь", доверие нужно выстраивать постепенно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.RT Ларри Кингу.
Лавров отметил, что часто слышит критику в адрес президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за то, что они пока не достигли конкретных результатов в переговорах с КНДР, но, по мнению министра, шаги американской администрации как раз нацелены на постепенное выстраивание отношений доверия между двумя странами.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.