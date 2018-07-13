Сторонников Гюлена вывезли в Турцию из Азербайджана и Украины

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Операции по вывозу в Турцию сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из Азербайджана и Украины прошли при содействии спецслужб этих государств, заявил в пятницу пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Как передало в четверг агентство Anadolu, Национальная разведывательная организация Турции (MIT) доставила из Азербайджана и Украины двух высокопоставленных членов организации Гюлена (FETO). Сообщалось, что доставленные в Турцию Иса Оздемир и Салих Зеки Йигит обвиняются в членстве в "вооруженной террористической организации".

"Наша разведка осуществила успешные операции по вывозу в Турцию двух высокопоставленных имамов FETO из Азербайджана и с Украины. Наша национальная разведывательная организация произвела эти операции при содействии спецслужб этих стран, за это я их благодарю", — сказал Калын журналистам в Анкаре по итогам первого заседания нового правительства Турции, которое прошло под председательством президента Тайипа Эрдогана.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.