В Финляндии для саммита России и США разработали мобильное приложение

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Журналисты, работающие на российско-американском саммите, который запланирован на 16 июля в Хельсинки, смогут воспользоваться специальным мобильным приложением #HELSINKI2018, сообщает в пятницу МИД Финляндии.

"Аккредитованные СМИ теперь могут загружать приложение #HELSINKI2018, оно доступно для телефонов iOS, Android и Windows. Приложение содержит много информации о проездных билетах, гостевой аккредитации, фотографии, макеты, описание услуг медиацентра. Приложение будет регулярно обновляться", — говорится в сообщении.

Пресс-центр откроется во дворце "Финляндия" в воскресенье, 15 июля в 9.00 и будет работать до 24.00 понедельника, 16 июля.

Ранее сообщалось, что для аккредитованных журналистов для работы во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки будут открыты две сауны, которые будут находиться рядом с пресс-центром в конференц-зале Finlandia-talo.

На саммит в Хельсинки зарегистрированы 232 заявки от российских журналистов, всего подано 1436 заявок об аккредитации от журналистов из 61 страны.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.