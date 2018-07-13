В Финляндии для саммита России и США разработали мобильное приложение

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Журналисты, работающие на российско-американском саммите, который запланирован на 16 июля в Хельсинки, смогут воспользоваться специальным мобильным приложением #HELSINKI2018, сообщает в пятницу МИД Финляндии.
Пресс-центр откроется во дворце "Финляндия" в воскресенье, 15 июля в 9.00 и будет работать до 24.00 понедельника, 16 июля.
На саммит в Хельсинки зарегистрированы 232 заявки от российских журналистов, всего подано 1436 заявок об аккредитации от журналистов из 61 страны.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.