В Минобороны рассказали о полетах Ту-95МС над Японским и Желтым морями

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Истребители республики Корея и Японии сопровождали два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ, выполнявших плановый полет над Японским и Желтым морями, сообщили РИА Новости в пятницу в Минобороны РФ.

По данным ведомства, два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Самолеты Дальней авиации сопровождали экипажи многоцелевых истребителей Су-35C. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии", — сообщили в Минобороны.

Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — подчеркнули в министерстве.