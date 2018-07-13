Демократы обвинили экс-адвоката Трампа в торговле доступом в Белый дом

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Демократы в сенате США в пятницу опубликовали доклад, в котором обвинили бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в торговле доступом в Белый дом, свидетельствует текст документа.
Однако один из авторов доклада сенатор Рон Уайден написал в своем Twitter после обнародования доклада, что до сих пор непонятно, к кому именно в Белом доме Коэн якобы обещал обеспечить доступ.
Коэн в последние месяцы оказался замешан в несколько скандальных историй. В частности, сначала его подозревали в том, что он был посредником при выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с Трампом. Потом появились подозрения, что он получил от неких посредников около 400 тысяч долларов за организацию встречи президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Коэн последовательно отвергает все обвинения.