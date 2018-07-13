Демократы обвинили экс-адвоката Трампа в торговле доступом в Белый дом

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Демократы в сенате США в пятницу опубликовали доклад, в котором обвинили бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна в торговле доступом в Белый дом, свидетельствует текст документа.

Он содержит итоги расследования, проведенного сенаторами. В частности, в документе, озаглавленном "Продается доступ в Белый дом: Майкл Коэн, "Новартис" и попытка продать доступ к администрации Трампа", говорится, что Коэн сотрудничал со швейцарской фармацевтической компанией "Новартис" дольше, чем та сама официально признавала. Кроме того, "Новартис" целенаправленно хотела нанять Коэна, чтобы получить доступ к ключевым фигурам в администрации Трампа, а он выражал готовность это сделать. Эти выводы подкреплены выдержками из электронной переписки Коэна с представителями компании.

Однако один из авторов доклада сенатор Рон Уайден написал в своем Twitter после обнародования доклада, что до сих пор непонятно, к кому именно в Белом доме Коэн якобы обещал обеспечить доступ.

"Мы все еще не знаем, какого рода доступ в Белый дом обещал Коэн неназванным клиентам и действовал ли он как иностранный агент", — сообщил он.

Коэн в последние месяцы оказался замешан в несколько скандальных историй. В частности, сначала его подозревали в том, что он был посредником при выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с Трампом. Потом появились подозрения, что он получил от неких посредников около 400 тысяч долларов за организацию встречи президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Коэн последовательно отвергает все обвинения.