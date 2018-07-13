ВСУ стягивают артиллерию к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Украинские силовики стягивают артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"Используя условия "хлебного" перемирия, украинское командование продолжает нарушать минские соглашения в части, касающейся сосредоточения запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения", — заявил Филипоненко на брифинге.

По данным Народной милиции, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новозвановка и Лоскутовка обнаружены шесть гаубиц Д-30 калибром 122 миллиметра.

"В районе населенного пункта Валуйское, по нашим данным, в лесополосе расположена дежурная гаубично-артиллерийская батарея из состава артиллерийского дивизиона 59 бригады ВСУ (вооруженных сил Украины. — Прим. ред.), имеющая на вооружении шесть единиц 152-миллиметровых пушек-гаубиц Д-20", — сказал Филипоненко.

По его словам, в район подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое прибыло две БМП-1 и обнаружены позиции двух минометных батарей, в населенный пункт Золотое-4 — два танка Т-72, три БПМ-2 и бронемашины Kozak-2. Филипоненко добавил, что украинские силовики проводят мероприятия по маскировке запрещенного минскими соглашениями вооружения и военной техники на линии соприкосновения.