В Кении семь носорогов погибли после перевода в другой парк

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Семь носорогов погибли в Кении после перевода в национальный парк Восточный Цаво, сообщает местная радиостанция Capital FM News со ссылкой на службу дикой природы Кении (KWS).

Как сообщается, представитель службы дикой природы Кении подтвердил смерть семерых из 14 носорогов, ранее переведенных в национальный парк Восточный Цаво. Тем не менее, он не раскрыл деталей происшествия.

"Это большое несчастье, и для установления причины смерти носорогов ведутся расследования", — заявил представитель KWS.

Официальное заявление KWS насчет происшествия все еще ожидается. По данным агентства Рейтер, предварительное расследование показало, что носороги умерли от отравления солью, которая находилась в питьевой воде.

На прошлой неделе 14 носорогов были переведены в национальный парк Восточный Цаво из национального парка Найроби и национального парка озера Накуру. Целью перевода было создание более безопасного пространства с подходящими условиями обитания для носорогов.

По данным радиостанции, на конец 2017 года популяция носорогов в Кении составляла более тысячи особей. Численность заметно увеличилась с 1980-х годов, когда в стране насчитывалось менее 400 носорогов. Тем не менее, носорог остается видом, находящимся на грани исчезновения. По мнению KWS, причиной является увеличившийся спрос на рог носорога, неадекватное финансирование и ограниченное безопасное пространство.