В Пакистане на предвыборном митинге прогремел второй взрыв

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Второй за день взрыв прогремел в ходе предвыборного митинга в Пакистане, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек и порядка 25 получили ранения, сообщает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в пятницу в округе Мастунг, расположенном в провинции Белуджистан на западе страны.

По данным телеканала, при взрыве погиб кандидат от недавно сформировавшейся партии "Белуджистан Авами" (Balochistan Awami Party), ее лидер Навабзада Сирай Райсани.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Инцидент произошел в пятницу утром в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля. В результате взрыва, по последним данным, погибли пять человек, более 30 пострадали.