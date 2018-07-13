В Пакистане на предвыборном митинге прогремел второй взрыв

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Второй за день взрыв прогремел в ходе предвыборного митинга в Пакистане, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек и порядка 25 получили ранения, сообщает телеканал Geo TV.
По данным телеканала, при взрыве погиб кандидат от недавно сформировавшейся партии "Белуджистан Авами" (Balochistan Awami Party), ее лидер Навабзада Сирай Райсани.
Ранее сообщалось о взрыве в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Инцидент произошел в пятницу утром в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля. В результате взрыва, по последним данным, погибли пять человек, более 30 пострадали.