На финском отеле, где ждут Трампа, появился баннер "na zdorovje"

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Владельцы отеля St. George, где, вероятно, будет жить президент США Дональд Трамп, приезжающий в Финляндию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, на одной из центральных улиц Хельсинки разместили растяжку, которая приветствует двух президентов, сообщается в пресс-релизе бизнес-группы Kämp Collection Hotels, куда входит и St. George.

"Kippis. Keep peace. That's how we say cheers or na zdorovje in finnish (Киппис. Храните мир. Вот как мы говорим, чокаясь (бокалами), или на здоровье на финском – ред.)", — говорится на растяжке.

Финны, чокаясь, произносят слово "Kippis" — аналог русского "на здоровье".

Ранее газета Ilta-Lehti выяснила, что груз, который американские самолёты доставляют в Хельсинки, разгружается американцами в сопровождении финской полиции в отель St. George.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Кип пис и дринк бир. Финны с нескрываемым удовольствием готовятся к саммиту Путина и Трампа и учат своему языку. Кип пис — на здоровье! pic.twitter.com/VtG1VxfBup — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 июля 2018 г.

