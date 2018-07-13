Адвокат рассказал об ускоренном запросе на экстрадицию Винника из Греции

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Франция не возбуждала уголовное дело против россиянина Александра Винника в связи с обвинениями в краже личных данных и вымогательстве, ускоренный запрос на экстрадицию нужен для того, чтобы вытащить его из Греции и передать в США, заявил РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

В пятницу суд в Греции постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции Винника, защита считает решение суда политическим и обжалует его, заявил ранее РИА Новости Мусатов.

Винник был арестован в Греции 25 июня 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а две недели назад запрос о выдаче Винника направила греческим властям Франция. Франция обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом более года Винник сидит в греческой тюрьме. На прошлой неделе суд пытался тайно провести заседание в ускоренном порядке, не поставив в известность ни адвокатов, ни самого Винника.

Адвокат отметил, что во Франции Винника обвиняют "в организации преступной группы, которая занималась распространением вредоносных программ и вымогательством денег у граждан Франции, во вмешательстве в интернет-системы хранения данных во Франции", и такое преступление "тянет" на 20 лет".

"При этом мы знаем, что уголовное дело во Франции не возбуждено, этот ускоренный запрос на экстрадицию требуется только для того, чтобы вытащить его с территории Греции и передать своим партнерам в Соединенные Штаты. Я считаю сегодняшнее дело примером активной войны между Америкой, Евросоюзом и Российской Федерацией", — заявил адвокат.