Судно Aquarius возобновит операцию по спасению мигрантов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Судно Aquarius в ближайшие две недели возобновит операцию по спасению мигрантов в Средиземном море, несмотря на нерешенный вопрос возможности их высадки в европейских портах, сообщил представитель некоммерческой организации SOS Méditerranée в интервью радиостанции RTS.

Судно Aquarius, принадлежащее гуманитарной неправительственной организации SOS Méditerranée, в конце июня прибыло в порт Марселя для дозаправки, пополнения запасов и смены экипажа.

По словам генерального директора швейцарского отделения SOS Méditerranée Каролин Абу Саады, на данный момент в Средиземном море нет ни одного судна неправительственных организаций, но мигранты продолжают регулярно предпринимать попытки добраться до Европы по морю, что привело к резкому увеличению количества смертей.

"Мы решили вернуться в море как можно скорее, прежде всего из-за повышения смертности за последние недели. На протяжении четырех недель произошло более тысячи смертей, это просто огромная цифра, поэтому мы планируем отправиться или на следующей неделе, или через неделю", — сообщила Абу Саада в интервью.

Она заявила, что существование их миссии по спасению мигрантов на море — результат отсутствия европейской институциональной системы по спасению людей в море. Как только такая система появится, НКО SOS Méditerranée готова прекратить свою миссию.

Ситуация с судном Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.