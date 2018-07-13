ВСУ за сутки увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Интенсивность обстрелов в Донбассе со стороны украинских силовиков за минувшие сутки увеличилась, сообщил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, украинские силовики за прошедшие сутки "усилили интенсивность обстрелов по территории республики". Он отметил, что противник применил на мариупольском, донецком и горловском направлениях минометы калибрами 82 и 120 миллиметров.

Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о девяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. Двенадцатого июля было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.