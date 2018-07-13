Порошенко обсудил с Трампом предстоящие переговоры с Путиным

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что обсудил на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Брюсселе. Об это Порошенко заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
Страхи Киева
Как считает главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко, на самом деле Порошенко пытался осторожно выяснить, "не собирается ли Трамп "сдавать" Украину, чего в Киеве панически боятся".
По словам эксперта, это или что-то подобное выдается за "обсуждение".
"Наверное, потом Порошенко еще добавит, что он высказал Трампу свою позицию по тем или другим вопросам — и Трамп эту позицию вполне одобрил ", — отметил Осташко.
По его мнению, все комментарии по поводу взаимодействия Порошенко и США исходят только со стороны Украины.
"Если вы зайдете на сайт Белого дома и пробьете в поисковике слово Ukraine, то увидите, насколько мизерно там упоминание этой страны", — заявил Осташко в эфире радио Sputnik.
Наставить на "верный путь"
Ранее Порошенко в статье в Financial Times заявил, что желает, чтобы Трамп вернул Путина "на верный путь".
"Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", — добавил украинский лидер.
Как отметил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, Порошенко еще раз подтвердил свою славу "клоуна в политике", непрофессионального и идеологически узко мыслящего деятеля".
"Такие люди, как Трамп и Путин, сами определяют цели в мировой политике и для них, как говорится, никто не указ: они сами определяют новую реальность, а не следуют внутри какой-то", — отметил он в эфире радио Sputnik.
Матвейчев отметил, "перевоспитывать" Путина совершенно бесполезно, потому что всегда следовал и будет следовать интересам России.
Общение президентов
В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.
Президенты лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.
В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону