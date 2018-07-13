Порошенко обсудил с Трампом предстоящие переговоры с Путиным

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что обсудил на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Брюсселе. Об это Порошенко заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Страхи Киева

По его словам, поднимался вопрос предстоящих переговоров Владимира Путина и Трампа, которые пройдут в Хельсинки 16 июля. Также стороны тщательно проговорили вопросы, связанные со строительством "Северного потока — 2".

Как считает главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко, на самом деле Порошенко пытался осторожно выяснить, "не собирается ли Трамп "сдавать" Украину, чего в Киеве панически боятся".

По словам эксперта, это или что-то подобное выдается за "обсуждение".

"Наверное, потом Порошенко еще добавит, что он высказал Трампу свою позицию по тем или другим вопросам — и Трамп эту позицию вполне одобрил ", — отметил Осташко.

Этот набор стандартных фраз в Киеве без изменений используют уже четыре года, пора им уже его обновить, добавил он.

По его мнению, все комментарии по поводу взаимодействия Порошенко и США исходят только со стороны Украины.

"Если вы зайдете на сайт Белого дома и пробьете в поисковике слово Ukraine, то увидите, насколько мизерно там упоминание этой страны", — заявил Осташко в эфире радио Sputnik.

Наставить на "верный путь"

Ранее Порошенко в статье в Financial Times заявил, что желает, чтобы Трамп вернул Путина "на верный путь".

По словам Порошенко, эта неделя является для Украины важной "во времена, когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности".

"Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", — добавил украинский лидер.

Как отметил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, Порошенко еще раз подтвердил свою славу "клоуна в политике", непрофессионального и идеологически узко мыслящего деятеля".

"Такие люди, как Трамп и Путин, сами определяют цели в мировой политике и для них, как говорится, никто не указ: они сами определяют новую реальность, а не следуют внутри какой-то", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Матвейчев отметил, "перевоспитывать" Путина совершенно бесполезно, потому что всегда следовал и будет следовать интересам России.

Общение президентов

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.

Президенты лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону