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Порошенко обсудил с Трампом предстоящие переговоры с Путиным

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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПетр Порошенко и Дональд Трамп. Архивное фотоПетр Порошенко и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что обсудил на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Брюсселе. Об это Порошенко заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россияне считают, что Путин и Трамп найдут общий язык, показал опрос
По его словам, поднимался вопрос предстоящих переговоров Владимира Путина и Трампа, которые пройдут в Хельсинки 16 июля. Также стороны тщательно проговорили вопросы, связанные со строительством "Северного потока — 2".

Страхи Киева

Как считает главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко, на самом деле Порошенко пытался осторожно выяснить, "не собирается ли Трамп "сдавать" Украину, чего в Киеве панически боятся".

По словам эксперта, это или что-то подобное выдается за "обсуждение".

"Наверное, потом Порошенко еще добавит, что он высказал Трампу свою позицию по тем или другим вопросам — и Трамп эту позицию вполне одобрил ", — отметил Осташко.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Американист прокомментировал слова Трампа о возможности стать другом Путина
Этот набор стандартных фраз в Киеве без изменений используют уже четыре года, пора им уже его обновить, добавил он.

По его мнению, все комментарии по поводу взаимодействия Порошенко и США исходят только со стороны Украины.

"Если вы зайдете на сайт Белого дома и пробьете в поисковике слово Ukraine, то увидите, насколько мизерно там упоминание этой страны", — заявил Осташко в эфире радио Sputnik.

Наставить на "верный путь"

Ранее Порошенко в статье в Financial Times заявил, что желает, чтобы Трамп вернул Путина "на верный путь".

Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Украинский экс-дипломат рассказал об оплате встречи Порошенко с Трампом
По словам Порошенко, эта неделя является для Украины важной "во времена, когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности".

"Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", — добавил украинский лидер.

Как отметил политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, Порошенко еще раз подтвердил свою славу "клоуна в политике", непрофессионального и идеологически узко мыслящего деятеля".

"Такие люди, как Трамп и Путин, сами определяют цели в мировой политике и для них, как говорится, никто не указ: они сами определяют новую реальность, а не следуют внутри какой-то", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Матвейчев отметил, "перевоспитывать" Путина совершенно бесполезно, потому что всегда следовал и будет следовать интересам России.

Общение президентов

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время посещения военной академии США (Вест-Пойнт) в Нью-Йорке. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Только бизнес: почему Порошенко в Нью-Йорке пресмыкался перед Трампом
Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.

Президенты лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону

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