ОАГ созывает экстренное заседание по ситуации в Никарагуа

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) объявила о созыве экстренного заседания для обсуждения ситуации в Никарагуа.

"Постоянный совет ОАГ проведет экстренное заседание завтра, в пятницу, 13 июля, в здании ОАГ в Вашингтоне с целью оценить развитие ситуации в республике Никарагуа", — говорится в коммюнике организации. Данное решение принято по инициативе Аргентины, Канады, Чили, США и Перу.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.

Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщила правозащитная организация "Никарагуанский центр по правам человека". Между тем в четверг были убиты еще четыре человека в ходе манифестации противников правительства в поселке Моррито департамента Рио-Сан-Хуан, передает портал Nacional. На манифестантов напали полицейские и вооруженные сторонники властей, однако им было оказано сопротивление. В итоге среди убитых — трое полицейских, еще 17 человек были ранены.