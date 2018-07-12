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Помпео поддержал просьбу Ирака о расширении участия НАТО в борьбе с ИГ*

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© Flickr / The U.S. ArmyСолдаты армии США. Архивное фотоСолдаты армии США. Архивное фото
© Flickr / The U.S. Army

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в четверг в Брюсселе на полях саммита НАТО с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади и обсудил с ним ситуацию в стране, в том числе борьбу против террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Госсекретарь подтвердил поддержку США иракского народа и нашей общей борьбы с ИГ*. Госсекретарь приветствовал просьбу Ирака о дальнейшей поддержке со стороны НАТО и всецело поддержал учебную миссию для Ирака, объявленную альянсом в ходе саммита", — говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео выразил поддержку сотрудничеству коалиции во главе с США с иракскими силами безопасности, включая военные формирования иракских курдов пешмерга.

Также госсекретарь призвал премьер-министра и всех иракских лидеров "оперативно работать в направлении формирования центристского правительства, выражающего волю всего иракского народа", которое должно быть сформировано по итогам прошедших в стране выборов.

Совет НАТО на высшем уровне в среду одобрил создание небоевой миссии НАТО по обучению национальных сил безопасности Ирака, которую возглавит Канада и которая будет состоять из "нескольких сотен инструкторов". При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает для себя возможным втягивание в боевую операцию против террористов в Ираке. Сейчас в состав коалиции во главе с США входят около 70 стран, включая страны НАТО, однако в боевых действиях принимают участие лишь около 10, в том числе и военные ряда арабских стран.

Члены движения Талибан*, Афганистан. Архивное фото
© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
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Первые после освобождения страны от террористов парламентские выборы прошли в Ираке 12 мая. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.

Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения. Позднее было принято решение пересчитать голоса в шести провинциях Ирака, что и было начато во вторник.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Мураз Аджоев
Премьер-министр аль-Абади («хромая утка») не имеет никаких шансов на переизбрание. А все арабские как не проиранские, так и откровенно проиранские (шиитские) коалиции публично и достаточно агрессивно выступают против присутствия сил коалиции, включая, конечно, НАТО в Ираке. Так что, очевидно, ИАР (и САР) не избежать раздела, к чему уже готовы ведущие мировые державы и государства, прежде всего, США и Россия в связи с абсолютно очевидной несостоятельностью и опасной неразумностью идеи сохранения «единого Ирака» и «единой Сирии».
23:23
12.07.2018
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