Помпео поддержал просьбу Ирака о расширении участия НАТО в борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в четверг в Брюсселе на полях саммита НАТО с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади и обсудил с ним ситуацию в стране, в том числе борьбу против террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Кроме того, Помпео выразил поддержку сотрудничеству коалиции во главе с США с иракскими силами безопасности, включая военные формирования иракских курдов пешмерга.
Также госсекретарь призвал премьер-министра и всех иракских лидеров "оперативно работать в направлении формирования центристского правительства, выражающего волю всего иракского народа", которое должно быть сформировано по итогам прошедших в стране выборов.
Совет НАТО на высшем уровне в среду одобрил создание небоевой миссии НАТО по обучению национальных сил безопасности Ирака, которую возглавит Канада и которая будет состоять из "нескольких сотен инструкторов". При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает для себя возможным втягивание в боевую операцию против террористов в Ираке. Сейчас в состав коалиции во главе с США входят около 70 стран, включая страны НАТО, однако в боевых действиях принимают участие лишь около 10, в том числе и военные ряда арабских стран.
Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения. Позднее было принято решение пересчитать голоса в шести провинциях Ирака, что и было начато во вторник.
*Террористическая организация, запрещенная в России