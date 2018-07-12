В Британии двух женщин госпитализировали из-за утечки химикатов, пишут СМИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Две женщины попали в больницу после утечки химикатов из сломанного кондиционера, произошедшей на железнодорожном вокзале британского города Рединг, сообщает в четверг издание Daily Star.

Инцидент произошел в одном из магазинов на территории вокзала. На место прибыли сотрудники пожарной службы в защитных костюмах. Изначально предполагалось, что произошла утечка газа. Позже удалось установить, что источник утечки находится в системе кондиционирования.

Пострадавшими оказались две сотрудницы магазина Boots, занимающегося продажей товаров для здоровья и ухода за собой. Их уже выписали из больницы. По информации Daily Star, посетителей магазина инцидент не затронул.

Между тем, как сообщает местное издание Get Reading, медики оказали помощь еще трем-четырем пациентам на месте происшествия.