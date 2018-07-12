Порошенко: Макрон обещал обсудить с Путиным украинских заключенных в России

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поднять вопрос освобождения украинских заключенных во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая запланирована в воскресенье, заявил в четверг на брифинге в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко.

"Во время встречи не только с президентом Трампом, но и с президентом Эммануэлем Макроном мы тщательно обсудили сотрудничество, начиная с военно-технического и заканчивая освобождением заложников. И президент Макрон подчеркнул, что, наверное, будет встреча в воскресенье с Путиным и вопрос заложников будет поднят и, надеюсь, он будет поднят в понедельник в Хельсинки", — сказал Порошенко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Встреча президента США Дональда Трампа с Путиным состоится в понедельник в Хельсинки.