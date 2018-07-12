В Египте приговорили к смертной казни за "большой побег" 13 заключенных

КАИР, 12 июл — РИА Новости. Уголовный суд египетского города Исмаилия приговорил в четверг 13 граждан Египта к смертной казни за попытку массового побега из центральной тюрьмы провинции, сообщило египетское агентство МЕНА.
Правоохранительным органам удалось задержать большинство беглецов, однако шестеро все-таки смогли скрыться.
Двое полицейских при попытке побега были ранены из огнестрельного оружия. Также в ходе преследования преступников погиб случайный прохожий.
Приговоренным к смертной казни помимо самой попытки побега вменили в вину нападение на охранявших их сотрудников тюрьмы.
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