Йылдырыма избрали спикером турецкого парламента

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым избран спикером парламента Турции, свидетельствуют результаты голосования.
Кроме Йылдырыма, на пост спикера претендовали депутат от левоцентристской Народно-республиканской партии Эрдоган Топрак, депутат от националистической Хорошей партии Хайреттин Нухоглу, депутат от прокурдской Партии демократии народов Мераль Даныш Бешташ и депутат от исламистской Партии счастья Джихангир Ислам.
Согласно турецкой конституции, выборы спикера проводились тайным голосованием. В первом и втором турах выборов для избрания спикером кандидату было необходимо получить две трети голосов членов парламента — 400 из 600. Поскольку такого числа голосов ни одному из претендентов получить не удалось, был назначен третий туры выборов, где для избрания на пост спикера кандидату было достаточно заручиться поддержкой простого большинства парламентариев в 301 голос.
Победителем президентских выборов в Турции 24 июня стал Тайип Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация прошла 9 июля, после чего в Турции произошел окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 22,65% и получила 146 мест в парламенте, прокурдская Партия демократии народов — 11,70% голосов и 67 мест, националистическая Хорошая партия — 9,96% и 43 места.