В США замешанную в скандале с Трампом порноактрису отпустили под залог

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Задержанная в американском стриптиз-клубе порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) была выпущена под залог, сообщается в микроблоге Twitter, принадлежащем шерифу округа Франклин Далласу Болдуину.

Актриса была задержана в четверг в стриптиз-клубе в штате Огайо. Ее адвокат Майкл Авенатти сообщил, что Клиффорд позволила посетителю прикоснуться к себе во время выступления на сцене. Законодательство штата Огайо запрещает тем, кто не является членом семьи, прикасаться к "голому или полуобнаженному танцору". Адвокат заявил агентству, что, по его мнению, это задержание — "полная фальсификация".

Также сообщалось, что задержанной порноактрисе были предъявлены обвинения по трем пунктам в связи с правонарушениями сексуального характера, она должна появиться в суде 13 июля. Авенатти написал в своем Twitter, что его клиентка не признает своей вины.

"Она больше не находится под стражей после того, как внесла залог", — говорится в сообщении шерифа, сопровожденном фотографией Клиффорд.

Booking Photo of Stephanie Clifford who was slated this morning by @ColumbusPolice. She was charged with 3 Counts of ORC 2907.40(c2) M1 ILLEGALLY OPERATING SEXUALLY ORIENTED BUSINESS —EMPLOYEE KNOWINGLY TOUCH ANY PATRON. She is no longer in our custody after posting a bond. pic.twitter.com/PcboxGiVwF — Franklin County Sheriff’s Office (@OHFCSO) 12 июля 2018 г.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что Майкл Коэн, который на тот момент был адвокатом президента США Дональда Трампа, заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Коэн также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации об ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.