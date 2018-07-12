ВСУ вновь сорвали отвод сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в районе Станицы Луганской для срыва запланированного на 13 июля разведения сил и средств на участке номер 1 в этом районе, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской — неоднократно срывался. Очередной этап разведения сил и средств у Станицы Луганской был запланирован на 13 июля.

"В ночь с 11 на 12 июля украинские силовики в районе Станицы Луганской провели обстрел своих позиций и обвинили в этом военнослужащих Народной милиции, о чем сегодня сообщила пресс-служба штаба оккупационных сил", — заявил Марочко.

Он уточнил, что главным условием для отвода сил является соблюдение режима тишины обеими сторонами. "Обстрелы со стороны военнослужащих Народной милиции не производились. Режим прекращения огня нашими подразделениями соблюдается строго с момента объявления очередного перемирия", — сказал Марочко.