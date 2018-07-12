В МИД назвали попытки Запада обвинить Москву в своих неудачах неуклюжими

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Попытки Запада обвинить Россию в своих неудачах являются абсолютно неуклюжими, говорится в комментарии МИД РФ об итогах прошедшего в Брюсселе саммита НАТО.

"Попытки все извратить, во всем обвинить Россию – абсолютно неуклюжи. Это стремление оправдать собственные действия видно невооруженным взглядом", — отмечается в комментарии ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва проанализирует решения саммита НАТО с точки зрения последствий для европейской безопасности, однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что альянс не заинтересован в объективной оценке ситуации с деградацией безопасности в Евроатлантике.