МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Усиление антироссийских тенденций в Лондоне может негативно повлиять на взаимодействие РФ и Британии по решению международных проблем, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Усугубление антироссийского крена в руководстве Великобритании будет не только негативно сказываться на двусторонних связях, но и осложнять взаимодействие с Лондоном на многосторонних площадках в решении актуальных международных и региональных проблем", — сказала Захарова на брифинге.