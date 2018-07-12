Слова Волкера о Донбассе подогревают конфликт, заявила Захарова

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер своими высказываниями подогревает конфликт и подыгрывает националистам в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Волкер в интервью изданию Bild признал, что ВС Украины нарушают перемирие в Донбассе, однако, по его мнению, имеют на это право.

"Мы также обратили внимание на очередные провокационные высказывания спецпредставителя США на переговорах по Украине господина Волкера в интервью германскому изданию Bild… Еще раз говорю, что мы не впервые замечаем, что американские дипломаты вместо того, чтобы заниматься поиском пути выполнения минских договоренностей, содействия этому процессу, продолжают просто подливать масла в огонь, подыгрывая ультранационалистическим реваншистским силам в Киеве", — заявила Захарова на брифинге.