"Let's do pachik": Пашинян удивил журналистов на встрече с Макроном

ЕРЕВАН, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян крепко обнял одного из представителей французской делегации. Забавный случай произошел во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе, сообщает Sputnik Армения.

"Президент Франции познакомил меня с членом своей команды, который оказался армянином. Я спросил у него, говорит ли он по-армянски? Он сказал: "Нет, единственное слово, которое я знаю на армянском, — это "pachik" ("поцелуйчик". — Sputnik). Ну я и предложил: "Let's do pachik", — рассказал Пашинян и опубликовал на своей странице в Facebook видео со встречи.

Ролик собрал множество положительных откликов и репостов. Десятки тысяч человек "лайкнули" публикацию армянского лидера.

Пашинян находится в Брюсселе с рабочим визитом. В среду он встретился с французским президентом, экспертами исследовательского центра "Карнеги" и представил свое видение развития Армении.

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