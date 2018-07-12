Порошенко призвал президента Польши изменить закон, касающийся украинцев

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Брюсселе с польским коллегой Анджеем Дудой и призвал его внести изменения в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся украинцев, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.

"Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня. Были обсуждены вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран. Президент Украины призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся интересов Украины", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также положительно оценили решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев. Президенты уделили внимание дальнейшей координации действий по противодействию "российской агрессии" в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН, добавили в ведомстве.

Как отмечается, Порошенко и Дуда согласились с важностью дальнейшей мобилизации усилий с целью противодействия строительству "Северного потока-2".

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Организация запрещена в России.