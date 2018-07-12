В ШОС заявили о необходимости усилить борьбу с терроризмом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заместители глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подчеркнули необходимость наращивания усилий по борьбе с терроризмом и обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе и в мире, сообщил российский МИД по итогам прошедших в четверг в Москве консультациях дипломатов.

"Подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечении надежной безопасности и устойчивого развития в регионе и мире в целом", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

"Участники обстоятельно обсудили практические меры по дальнейшему укреплению роли ШОС в международных и региональных делах, развитию взаимодействия с ООН и ее специализированными учреждениями, другими международными организациями и объединениями", — отмечает МИД РФ.

Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова. Участники встречи признали целесообразным проводить подобные переговоры на регулярной основе, сообщается на сайте министерства.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.