МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия на слова депутата Верховной рады Юлии Тимошенко о способах возвращения Крыма Украине найдет, чем ответить так, чтобы "урок запомнился надолго", заявил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

Ранее Тимошенко заявила, что Украине, чтобы вернуть Крым, необходимо усилить армию и провести переговоры в будапештском формате. Слова экс-премьера Украины привела пресс-служба возглавляемой ею партии "Батькивщина".

"Порошенко и Тимошенко про Крым поют в унисон, а значит, политические амбиции Юлии Владимировны не касаются ни мира на Украине, ни улучшений отношений с Российской Федерацией. "Экс-газовая принцесса" заявила о приверженности к гангстерским разборкам вблизи крымского полуострова, но на бандитские выходки мы найдем чем ответить, да так, чтобы урок запомнился надолго", — заявил Бальбек РИА Новости.

При этом, по мнению депутата, о будапештском меморандуме Украине "вообще стоило бы молчать", так как, согласно этому документу, официальный Киев обязался быть внеблоковой страной.

"На самом деле, последние 28 лет Украина, завороженная как кролик перед удавом, жалобно поскуливая, ползла в НАТО. Международные организации во всем, что касается Украины, мгновенно слепнут и глохнут. Так что пусть заявления украинской "валькирии" останутся на ее совести, потому что кровопролитный разгром от России украинское общество ей не простит", — заключил парламентарий.

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