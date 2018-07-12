В Армении объявили амнистию по выплатам штрафов за нарушение ПДД

ЕРЕВАН, 12 июл — РИА Новости. Парламент Армении одобрил в четверг во втором и окончательном чтении проект закона об амнистии для 150 тысяч человек за ряд административных правонарушений, предусматривающей списание штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 28,4 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости.

"Списываемая сумма составляет 13,7 миллиарда драмов (28,4 миллиона долларов). Амнистией воспользуются 150 тысяч человек", — сказал, представляя законопроект, министр юстиции Армении Артак Зейналян. Согласно принятому решению, амнистия охватывает период с 1 января 2012 по 31 декабря 2017 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил полиции и Минюсту разработать механизмы списания штрафов за нарушения ПДД и перестать штрафовать за пересечение сплошной линии. Он отметил, что из-за нарушений, зафиксированных радарами и видеокамерами, у водителей накопились огромные штрафы и пени. При этом Пашинян пообещал, что сам амнистией не воспользуется.

Помимо этого, полиция внесла изменения в политику привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД. В частности, водителей планируют освободить от нее за ряд деяний, зафиксированных техническими средствами.

Речь идет об остановке в неположенном месте, пересечении сплошной линии при выезде на встречную полосу не всеми колесами, пересечении разделительных островков безопасности при проезде перекрестка или развороте, перестроении без включения указателей поворота. Будет также прекращено использование камер фото- видеофиксации в населенных пунктах, где скорость ограничена 60 км/ч, а на нерегулируемых пешеходных переходах планируется использовать искусственные неровности.