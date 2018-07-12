Лавров призвал укреплять роль ШОС в формировании полицентричного мира

Сергей Лавров на встрече заместителей министров иностранных дел государств - членов ШОС в Москве. 12 июля 2018

Сергей Лавров на встрече заместителей министров иностранных дел государств - членов ШОС в Москве. 12 июля 2018

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости укреплять стратегическую роль Шанхайской организации сотрудничества в формировании полицентричного мироустройства.

"В условиях непростых и разнонаправленных, противоречивых процессов в глобальной политике и экономике ШОС последовательно утверждается как динамично развивающееся межгосударственное объединение, которое играет все более значимую роль в международных процессах", — сказал Лавров, выступая на встрече заместителей министров иностранных дел государств-участников ШОС.

По мнению министра, закреплению этой тенденции способствуют новые возможности и перспективы, которые открылись с принятием в состав ШОС Индии и Пакистана.

"Сегодня на первый план выходит задача укрепления стратегической роли организации в поддержке объективных тенденций формирования полицентричного мироустройства, основанного на равной и неделимой безопасности, взаимном уважении и учете интересов всех стран", — сказал он.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что эта встреча придаст дополнительную динамику реализации поручений глав государств ШОС на саммите Организации в Циндао и совместной работе на внешнеполитическом направлении.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Саммит ШОС в Циндао прошел 9-10 июня.