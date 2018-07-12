Задержанный в Греции Винник заявил о нарушении его прав

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Задержанный в Греции россиянин Александр Винник прокомментировал RT ситуацию с решением вопроса о его экстрадиции, заявив о нарушении своих прав.

"Я нахожусь в зале суда третий раз, и это третья страна (Франция — ред.), которая просит моей выдачи на том основании, что правоохранительные органы, финансовые институты не могут справиться с проблемой непонимания, что такое криптовалюта, в частности, и технология блокчейн, лежащая в их основе, в общем. Не понимая специфику новых технологий, они пытаются все преступления повесить на меня", — приводятся слова Винника.

По словам россиянина, вопрос об экстрадиции рассматривается крайне быстро, что, с точки зрения Винника, является нарушением его прав.

"Из перевода на русский 40 страниц, которые поступили, мне зачитали только обвинительное, состоящее из одной страницы, из которой я не могу понять суть дела, не могу подготовиться к защите. Кто эти 100 пострадавших французов? Откуда их имена? Они вообще существуют? Где факты преступления? Кто, где, когда пострадал, где их заявления?" — приводятся слова Винника на сайте RT.

Россиянин попросил уважать закон и предоставить ему достаточное количество времени для подготовки защиты. Винник также считает, что все заседания по его делу должны проходить в открытом режиме.

"Я нахожусь уже один год здесь, пока не могут разобраться в моём деле, в моих делах. Содержание под стражей столь долго без вины является нарушением прав человека, которым я и являюсь", — заявил он.

Винник является специалистом по криптовалютам. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов. Его выдачи также добиваются Россия и Франция.