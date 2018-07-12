Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. Архивное фото

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Посол России в Великобритании Александр Яковенко сравнил расходы на оборону США, НАТО и России, призвав своих подписчиков подумать над этими показателями.

​"В эти дни все следят за саммитом НАТО, и я решил проверить, сколько ежегодно тратят на оборону Соединенные Штаты Америки. Я ознакомился с данными Международного института Стратегических исследований и выяснил, что это 700 миллиардов долларов. Затем я проверил те же данные по НАТО, общие расходы составляют примерно триллион долларов. Для сравнения — Россия тратит на оборону 46 миллиардов долларов, то есть разница в 20 раз", — отметил посол.

Он напомнил, что сейчас звучат призывы увеличить расходы стран Североатлантического альянса на оборону.

"Кажется, дело не в России, а в возможности доминирования в мире. Пища для размышления", — резюмировал посол.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы государства-члены НАТО начали тратить на оборону ранее оговоренную норму в два процента от ВВП немедленно, а не довели их до указанного уровня к 2025 году.