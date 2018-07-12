МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Посол России в Великобритании Александр Яковенко сравнил расходы на оборону США, НАТО и России, призвав своих подписчиков подумать над этими показателями.
.@Amb_Yakovenko on NATO spending #NATOSummit pic.twitter.com/vpWN3TkD4i— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 11 июля 2018 г.
"В эти дни все следят за саммитом НАТО, и я решил проверить, сколько ежегодно тратят на оборону Соединенные Штаты Америки. Я ознакомился с данными Международного института Стратегических исследований и выяснил, что это 700 миллиардов долларов. Затем я проверил те же данные по НАТО, общие расходы составляют примерно триллион долларов. Для сравнения — Россия тратит на оборону 46 миллиардов долларов, то есть разница в 20 раз", — отметил посол.
"Кажется, дело не в России, а в возможности доминирования в мире. Пища для размышления", — резюмировал посол.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы государства-члены НАТО начали тратить на оборону ранее оговоренную норму в два процента от ВВП немедленно, а не довели их до указанного уровня к 2025 году.