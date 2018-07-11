Доставку Вышинского на заседание суда задерживают более чем на полчаса

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Доставку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из следственного изолятора на заседание Херсонского городского суда задерживают более чем на полчаса, сообщил в среду его адвокат Андрей Доманский.

Суд в среду будет рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста Вышинскому еще на два месяца.

"Больше, чем на полчаса, задерживают доставку Кирилла (Вышинского) в суд, стороны обвинения ещё также нет", — написал Доманский на своей странице в Facebook.

Сейчас Вышинский содержится в СИЗО Херсона. Первый срок содержания под стражей в 60 дней, назначенный Херсонским судом 17 мая, истекают 13 июля, уточнил адвокат. До этого времени суд должен продлить арест или назначить новую меру пресечения. Сторона обвинения просит продлить арест на 60 дней.

По словам Доманского, защита, в свою очередь, выдвинет встречное заявление. Ранее сторона защиты просила у суда назначить Вышинскому еру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.