В Госдуме назвали обвинения США в планировании Ираном терактов провокацией

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Обвинения госдепа США в отношении Ирана об использовании посольства для планирования терактов является провокацией, Вашингтон пытается больнее ударить по Китаю через Иран, который является его партнером, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Представитель госдепа США утверждает, что Иран использует посольства для планирования терактов, и Вашингтон призывает все страны тщательно проверять всех иранских дипломатов.

"Это является абсолютной провокацией, потому что иранские посольства не могут готовить никаким образом теракты. Иран – это современное государство, которое занимается открытым и честным бизнесом, торгует со многими странами мира, в том числе и с Россией, и Китаем", — сказал Шерин РИА Новости.

Политик пояснил, что сегодня Иран показывает способность нормально экономически развиваться, несмотря на американские санкции, что раздражает Вашингтон.

"На самом деле на первом месте по приобретению иранской нефти находится Китай. На первом месте по приобретению китайского оружия находится Иран. Сегодня для Америки одним из самых страшных государств, помимо России, является Китай. Для того чтобы ударить по Китаю больнее, будут бить по его партнерам", — заключил он.